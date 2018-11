Raoul Bova e Rocio Morales al settimo cielo: tornano a casa con la figlia Alma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiocco rosa in casa Bova, è arrivata Alma.infatti, come riportato da Leggo.it , hanno annunciato sui social l’arrivo della lo seconda figlia (dopo la nascita di Luna), Alma, pubblicando sul social una manina della piccola seguita dalla didascalia: “Benvenuta anima mia!”. Una grande gioia per la coppia e soprattutto per Raoul che è già papà di due ragazzi adolescenti, Alessandro Leon e Francesco, nati dalla sua precedente relazione con Chiara Giordano.Rocio e Raoul sono stati sorpresi da “Chi” mentre tornano raggianti a casa con Alma: a fare visita ai due, che si sono conosciuti sul set e che stanno insieme ufficialmente dal 2013, anche i rispettivi parenti. Un periodo indaffarato anche sul lavoro per Raoul che dopo aver vestito i panni di papa Sisto IV nella fiction “Medici”, era in Colombia per girare una serie della tv online Netflix.