Raoul Bova e Rocío in crisi risposta social: «Siamo inseparabili e appiccicati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

smentisce laconSe solo qualche giorno fa la coppia, proprio per via di una foto postata dall’attrice sui social, ha dovuto sconfessare la notizia di una nuovo figlio in arrivo, ora prontamente mette a tacere le voci che vogliono il loro rapporto in difficoltà.Le voci di corridoio infatti volevano la Morales in un momento difficile con Raoul, per via del suo eccessivo impegno nella vita lavorativa rispetto a quella privata e soprattutto a causa della simpatia e la vicinanza con un collega attore che avrebbe naturalmente fatto ingelosire Bova.Da Instagram, attraverso le storie Rocio ha quindi postato uno scatto delle sue gambe intrecciate con quelle di Bova, scrivendo: “Siamo uno, siamo inseparabili. Appiccicati, come piace a noi”. Anche Raoul è intervenuto sui social, condividendo un tenero scatto della moglie che gli dorme a fianco, ricondivisa poi dalla Morales.