Raoul Bova, allenamenti duri in piscina: prova costume superata

Raoul attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte di "Ballando": «Mi ha insultata e minacciata»

ROMA – Vuoi l’estate, alle porte vuoi gli impegni sul set,si allena inper tornare in piena forma e supera la prova. L’attore infatti negli ultimi tempi nelle sue apparizioni in tv sembrava aver messo qualche chilo in più rispetto al solito, ma è subito corso ai ripari con lo sport.Raoul infatti è stato fotografato da “Nuovo” mentre si allena duramente in una piscina della Capitale, tornando al suo vecchio amore, il nuoto.Nel mentre la fidanzato, Rocio Morales, mamma della figlia Luna, è in partenza per Madrid dove condurrà la versione spagnola di “Ballando con le stelle”