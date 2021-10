Raimondo Todaro a Verissimo: «Mio padre stava molto male...». Poi si commuove parlando della figlia

Raimondo Todaro ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ballerino italiano, per tanti anni protagonista di Ballando con le Stelle e ora coach ad Amici, si racconta e mostra un lato poco conosciuto di se stesso: il ruolo, sentitissimo, prima di figlio e poi di padre.

LEGGI ANCHE

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme grazie ad "Amici": «Tornati a vivere sotto lo stesso tetto»

«Mia madre avrebbe fatto qualsiasi cosa per me e mio fratello, è la classica madre pronta anche ad allacciarti le scarpe. Sono nato a Catania, poi ci siamo trasferiti al Nord e lì abbiamo iniziato a fare danza. Io ero molto promettente, mio fratello Salvatore decisamente meno e anche la maestra gli aveva consigliato di smettere. Lui, invece, è andato avanti con determinazione e alla fine anche lui ha vinto qualche campionato nazionale» - racconta Raimondo Todaro - «Poi è successo, quando eravamo ancora dei ragazzini, che mio padre si ammalò gravemente. Una malattia terribile, che lo costrinse a smettere di lavorare: avevamo capito che era il momento di ripagare tutti i sacrifici dei nostri genitori e abbiamo aperto una scuola di danza, a Catania, in un quartiere difficile. Ci piace pensare di aver salvato tanti ragazzi dalla strada, in quelle due ore di lezione almeno eravamo certi che non fossero in giro a fare casini».

Raimondo Todaro parla poi della sua partecipazione ad Amici. «Alessandra Celentano sembra molto spigolosa, ma dietro le quinte è molto diversa. Io voglio aiutare i ragazzi a migliorare, anche e soprattutto dal punto di vista umano: devono avere rispetto di chi lavora per loro», spiega il ballerino. Ad Amici c'è anche l'ex moglie, la collega Francesca Tocca: «Un ritorno di fiamma? Non si può mai sapere, ma decide sempre la donna, quindi hai sbagliato la persona a cui fare questa domanda». Da Francesca, Raimondo Todaro ha avuto la piccola Jasmine, che oggi ha otto anni, ed è proprio di fronte alle foto e ai video della figlia che il ballerino fa fatica a non commuoversi. «Se seguirà le orme dei genitori? Al momento fa danza classica ma balla tantissimo a casa, mette canzoni su YouTube e si mette a ballare. Le piace molto seguire i balli di Giulia, la ballerina vincitrice di Amici nella scorsa edizione. Non importa cosa farà, l'importante per me è che sarà felice», spiega il ballerino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA