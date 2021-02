L'Eredità, la professoressa Sara Arfaoui e Raimondo Todaro: «Nessuna storia. Un pensiero per Elisa Isoardi ce l’ho sempre…»

Raimondo Todaro nega una love story con Sara Arfaoui professoressa de L’Eredità ma ha sempre un pensiero per Elisa Isoardi, in coppia con lui a “Ballando con le stelle”. Raimondo Todaro, ora impegnato nelle coreografie de “Il Cantante mascherato” è stato recentemente fotografato a fianco della bella Sara Arfaoui.

RAIMONDO TODARO E SARA ARFAOUI: “SINGLE. UN PENSIERO A ELISA ISOARDI”

Raimondo Todaro, che recentemente si è separato da Francesca Tocca, è single e Sara Arfaoui, professoressa del programma l’Eredità, è solo un’amica: “Non ho alcuna storia – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” - né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”.

Durante “Ballando con le stelle” si è parlato di una love story con Elisa Isoardi, in coppia con lui sul palco: “Non abbiamo giocato proprio su nulla! Sono i giornali che hanno calcato la mano sulla nostra amicizia approfittando del fatto che eravamo tutti e due single. Siamo in buoni rapporti, ma Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre”.

Intanto Raimondo Todaro si occupa delle coreografie de “Il cantante mascherato”: “E’ piuttosto impegnativo perché devo lavorare con i cantanti mascherati: loro non mi possono parlare per non farsi riconoscere. E, quando non capiscono qualcosa, devo uscire dalla sala e far intervenire Milly e gli autori”.

