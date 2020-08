Raffaella Fico, vacanze col nuovo fidanzato Giulio Fratini: «Ha tutto quello che mi piace in un uomo»

Raffaella Fico in vacanza col nuovo fidanzato Giulio Fratini. Raffaella Fico ha ufficializzato la sua storia con il facoltoso imprenditore Giulio Fratini e sembra aver trovato finalmente il compagno ideale: “Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo…”.

Raffaella e Giulio Fratini sono partiti per una romanica vacanza a forte dei Marmi, come mostrano le foto pubblicate da “Nuovo” che li vedono divertiti e innamorati ospiti di un hotel di lusso e lei ha postato anche uno scatto su Instagram rendendo ufficiale la frequentazione. La relazione fra i due è nata dopo l’improvvisa fine della love story fra la Fico e l’ex Alessandro Moggi, con cui sembrava si dovesse sposare.

Poco male perché lei è al settimo cielo: “Si, sono felice – ha spiegato alla rivista – lui ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo”.

Sempre in grande forma, Raffaella sta vagliando proposte per un suo ritorno in tv: “Proposte lavorative ce ne sono, poi bisogna valutare e vedere se vanno in porto o meno. Io ho già fatto il GF e l’Isola dei Famosi e mi piacciono i programmi di avventura come Pechino Express”.

