Balotelli e Raffaella Fico di nuovo insieme: la foto abbracciati che fa impazzire i fan

Mario Balotelli e Raffaella Fico di nuovo insieme. Una ex coppia che aveva fatto parlare moltissimo di sè nel recente passato, ora potrebbe riformarsi. Il calciatore e la showgirl si sono fatti fotografare abbracciati. Uno scatto complice finito direttamente sui social. Postato sia sul profilo Instagram della Fico che in quello di Super Mario, ora nella bufera per il litigio avvenuto a Brescia, dove gioca quest'anno con alterne fortune in serie A.

Di recente Raffaella Fico aveva postato sui social frasi di affetto per l'ex Mario Balotelli dopo che quest'ultimo era stato bersaglio di insulti razzisti durante la partita di Verona. I due sono rimasti comunque sempre in contatto e spesso si sono visti per la figlia Pia. "L'ho perdonato per amore di mia figlia", aveva detto Raffaella in una recente intervista. La foto pubblicata oggi rappresenta il definitivo riavvicinamento fra i due? I fan sui social sono già impazziti, con decine di commenti.

Ultimo aggiornamento: 19:39

