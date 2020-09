Raffaella Fico, vacanza hot con il nuovo fidanzato Giulio Fratini nel resort di lusso

Raffaella Fico e il fidanzato Giulio Fratini, continuano le vacanze d’amore. Raffaella Fico e la nuova fiamma hanno già trascorso giorni spensierati a Postitano e Forte dei Marmi, con puntatina finale anche a Mykonos, dove hanno alloggiato in un resort di lusso in cui è scoppiata la passione.

Raffaella Fico dopo aver messo fine alla sua relazione con Alessandro Moggi, figlio di Luciano, con cui sembrava dovesse fare il grande passo, ha ritrovato l’amore con Fratini, inserito nella classifica Forbes degli imprenditore under trenta più influenti e rampollo di una ricca dinastia. La loro storia, venuta alla luce grazie a degli scatti che li immortalavano insieme, è stata poi confermata dalla stessa Raffaella sul social, pubblicando foto di coppia.

Da innamorati i due stanno facendo delle lunghe vacanze e sono stati sopresi dai fotografi di “Nuovo” a Mykonos, mentre si godono il sole della perla delle Cicladi. Il rapporto è giovane e la passione, come dimostrano gli scatti, non manca: «Giulio – ha spiegato la Fico alla rivista – ha tutte le caratteristiche che mi piacciono. L’uomo ideale per me deve avere due “i”: cioè essere intelligente e interessante».

Ultimo aggiornamento: 19:52

