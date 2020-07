Raffaella Fico e il nuovo amore Giulio Fratini: la prima foto social "segreta"

Raffaella Fico ufficializza la sua relazione con l'imprenditore Giulio Fratini. Qualche giorno fa sono uscite gli scatti rubati dell’ex gieffina in compagnia del nuovo amore, dopo Mario Balotelli e Alessandro moggi, ed ora la stessa Raffaella ha condiviso uno scatto dal social che la vede proprio in compagnia della nuova fiamma.

LEGGI ANCHE:

Totti, arriva la serie tv sul Capitano: ecco chi interpreterà lui e Ilary Blasi. E Gianmarco Tognazzi sarà Spalletti



Se infatti sul social campeggiano le sue foto a Positano, dov’è in vacanza, in costume, che naturalmente raccolgono like e commenti entusiastici, nelle stories la Fico ha condiviso una foto che la vede sdraiata sul lettino proprio a fianco di Fratini.



Ufficiale quindi la liaison con Fratini, nella lista Forbes dei cento talenti under 30 e d erede di una famiglia facoltosa. Il nonno Giulio è fondatore del marchio di jeans Rifle mentre il papà Sandro possiede la catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels, e una delle collezione di orologi più grande al mondo con circa 2 mila esemplari, valutati un miliardo di euro. Prima di Fratini Raffaella fico è stata fidanzata col calciatore Mario Balotelli, da cui ha a avuto la figlia Pia e il procuratore Alessandro Moggi, con cui si parlava di nozze imminenti.



Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA