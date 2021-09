Gf Vip, Raffaella Fico: ecco chi è Piero Neri, il fidanzato della showgirl

È iniziato lunedì Grande Fratello Vip, e già non si parla di altro. Il popolare reality tornerà stasera per il suo secondo appuntamento e Alfonso Signorini accompagnerà fino all'ingresso gli ultimi otto concorrenti che ancora non hanno varcato la porta rossa. E il mondo del gossip non aspettava altro. Relazioni, intrighi e litigi, sempre di più. Tra le prime a creare dinamiche ci ha pensato Raffaella Fico. Un passato sentimentale turbolento quello della showgirl che le ha regalato però diverse copertine dei settimanali. Tra i famosi ex nessuno si potrà dimenticare Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia Pia (riconosciuta dall'ex attaccante solo 14 mesi dopo e dopo il test del Dna) e ancora Cristiano Ronaldo (un brevissimo flirt che non lasciò nessun segno nella vita dei due giovani ma riempì le pagine dei giornali di gossip).

GF Vip, Raffaella Fico ha mentito

Non essendo andata a rete con nessuno dei calciatori Raffaella Fico aggiusta il tiro e prova a lanciarsi in una relazione con un altro uomo, (sempre famoso ovviamente): è il turno di Gianluca Tozzi, figlio del celebre Umberto (la relazione durò un anno giusto il tempo di lanciare il disco d'esordio della bella napoletana, Hush, che però si rivelò un vero e proprio flop). Dopo la relazione con Gianluca Tozzi, Raffaella Fico decide di tornare nell'ambiente sportivo per trovare l'amore e inizia una nuova storia con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, figlio del celebre (soprattutto per le polemiche e i processi) Luciano. Nel 2019 decidono di dirsi addio senza troppi drammi o polemiche mediatiche. E finora l'ultimo fidanzato che le cronache rosa collocavano al fianco di Raffella è Giulio Fratini, imprenditore (una relazione durata circa 1 anno che iniziò dopo un breve flirt della showgirl con Francesco Caserta). Ora la Fico si professa single. Anzi peggio ancora la Fico ha giurato di essere single proprio durante i provini per entrare nella casa del GF Vip. E ora, già dalle prime ore il castello di bugie crolla e a farlo cadere è proprio Raffaella (sarà un caso?) che non riesce a sopportare la distanza dal suo fidanzato e si lascia andare a confidenze e lacrime.

Raffaella Fico non è single

Quindi dopo una prima versione di Raffaella Fico single che entra nella casa semi nuda ora la troviamo dimessa, triste e pure fidanzata. Non riesce prorpio a godersi il momento Raffaella che ha ammesso la difficoltà del distacco, e quindi un po’ di nostalgia per la persona che ha lasciato fuori dalla casa.

Chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico?

A svelare l’identità di questa persona fino ad oggi rimasta avvolta nel mistero è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Il nuovo compagno della ex fidanzata di Balotelli è Piero Neri, un imprenditore (strano eh). Neri che vive a Forte dei Marmi (Toscana) ed è il ricco ereditiero di casa Neri, noti imprenditori di Livorno, fondatori della Neri Group: Maritime Solutions, importante e redditizia impresa mercantile Toscana. Non solo ricco ma Piero sarebbe molto amico di uno degli altri concorrenti del programma televisivo: Gianmaria Antinolfi, con il quale la showgirl si sfoga ampiamente. Nel giro di pochi mesi Piero Neri e Raffaella Fico si sono conosciuti e innamorati. La concorrente del Gf Vip, ha confessato di essere stata single per un po’ e di aver poi trovato in Piero Neri tutto quello che desiderava. Piero Neri, invece, dopo aver sofferto molto per la fine di una relazione d'amore ora è pronto a rivivere le emozioni di una nuova storia. Raffaella Fico e Piero Neri si sono fidanzati poco prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 di Raffaella, e si parlerebbe già di matrimonio. Almeno così dice Parpiglia.

La "verità" di Alfonso Signorini

Ma la bugia non è piaciuta e proprio durante la prima puntata di Casa CHI, il conduttore del GF Vip 2021 Signorini ha voluto prendere l'occasione per dire la sua e togliersi il sassolino nella scarpa che tanto gli dava fastidio sull'ingresso di raffaella Fico e l'inaspettata dichiarazione sul fidanzato. Ci ha tenuto però Signorini a dire la verità e a dire che secondo lui la concorrente avrebbe mentito sul suo fidanzato per avere maggiori possibilità di entrare nella casa. Alla domanda diretta di Gabriele Parpiglia: Raffaella Fico perché ha detto di essere single? Alfonso ha risposto così: «Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa… Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single e poi alla fine ha detto di essere fidanzata…».

Sarà vero? non ci resta che aspettare stasera per scoprirlo perche non sarà certo Alfonso Signorini a farsi prendere in giro dalla showgirl, sempre che questo non fosse già stato organizzato a tavolino....

