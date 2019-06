Raffaella Fico e Moggi addio: lui in barca con la nuova fidanzata: Elvira Savino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono nuovamente. L’ex gieffina e il procuratore sportivo, figlio di Luciano, sembravano a un passo dalla nozze, ma il sogno d’amore sembra ormai destinato a non avverarsi. A dare l’annuncio non è stato nessuno dei due diretti interessati, ma le foto di Moggi in barca assieme alla nuova fiamma.La rivista “Chi” infatti ha pubblicato gli scatti di una romantica crociera di Alessandro assieme alla nuova fidanzata (sembra da circa un mese), la deputata di Forza Italia Elvira Savino. La coppia si sarebbe conosciuta a Napoli e sarebbe subito scattato il colpo di fulmine. Intanto sul social di moggi sono scomparse le foto con l’ex, mentre sono cominciati a comparire i like della nuova compagnia.Raffaella Fico e Moggi erano tornati insieme dopo un periodo di crisi causato proprio dalle mancate nozze. Il ritorno però sembra non aver funzionato, mentre l’ex gieffina non fa trapelare nessuna reazione all'indiretto annuncio dell'ex dal suo profilo social.