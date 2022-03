Putin, il super attico della figlia segreta scoperto grazie alle consegne a domicilio: ecco dove si trova e quanto vale

Interni di design, 400 metri quadri, centro benessere e piscina privati. Sono le meraviglie del lussuoso attico che la figlia segreta di Putin, la 19enne Luiza Rozova condivide con la madre Svetlana Krivonogikh nel cuore di San Pietroburgo in Russia.

A rivelare la proprietà è stato un hackeraggio dei database di alcune società Yandex Food, specializzata in cibo a domicilio che avrebbe ricevuto degli ordini a nome di Luiza Rozova indirizzati al complesso di lusso di Fontanka 76, nel "Triangolo d'oro" il quartiere d'elite della città. Precedentemente si pensava che la ricca ereditiera e la madre - una ex donna di pulizie di Putin diventata poi una delle donne più ricche della Russia - condividessero un appartamento a Monaco dal valore di 3,1 milioni di sterline.

La notizia è stata poi diffusa da Oleg Yemelyanov - legato al leader dell'opposizione incarcerato Alexei Navalny - che avrebbe ha analizzato i dati hackerati e scritt su Twitter: "Wow, l'[ex]amante di Putin, Svetlana Krivonogikh, ha un appartamento con una superficie totale di quasi 400 metri quadrati sull'argine del fiume Fontanka".

Super attico di lusso da 1,7 milioni di sterline

L'appartamento di 400 metri quadri si trova nel complesso di lusso Fontanka 76, nel "Triangolo d'oro" il quartiere d'elite di San Pietroburgo. L'edificio è stato costruito dall'azienda tedesca Engel & Voelkers con finiture di design "di fascia alta" con arredi di Roberto Molon in un "stile art déco elegante e leggero". All'interno c'è anche un centro benessere con piscina di 25 metri, piscina calda per bambini, jacuzzi, complesso termale e sala SPA, un fitness club con attrezzature per esercizi e una sala per l'allenamento individuale, una stanza per bambini, ripostigli , parcheggio sotterraneo.

Inoltre, si legge negli annunci di appartamenti che si trovano nello stesso complesso l'impianto idraulico e gli elettrodomestici da cucina sono "di primari produttori tedeschi e italiani". Il valore dell'appartamento di Rozova prima del recente crollo dovuto alla guerra e alle sanzioni era di circa 1,7 milioni di sterline ora sarebbe di 1,25 milioni.

Chi è Luiza Rozova, l'influencer 19enne figlia segreta di Putin

Luiza, studentessa di 19 anni, è la figlia di Svetlana Krivonogikh, 45 anni, donna delle pulizie di Putin diventata multimilionariaora e co-proprietaria di un'importante banca russa. Svetlana è una delle donne più ricche del paese della Russia, con una fortuna finanziaria e immobiliare stimata in 74 milioni di sterline. La voce per cui la ragazza possa essere figlia del presidente non è mai stata confermata. Lei però ha detto a un quotidiano russo di assomigliarsi molto a Vladimir Putin da giovane. Recentemente la ragazza è stata costretta a chiudere il proprio profilo instagram, travolta da un'ondata d'odio e insulti che la accusavano di essere la figlia di un criminale, assassino e dittatore e di non fare nulla per fermare la guerra.

