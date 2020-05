Il principe Harry triste e solo dopo il trasferimento negli Usa, una fonte confessa: «Soffre la lontananza da casa»

Triste e solo. Così si sentirebbe il principe Harry distante dalla sua famiglia e dagli amici che sono nel Regno Unito, dopo essersi trasferito in pieno lockdown in California per piacere della moglie Meghan Markle. Il duca di Sussex soffrirebbe molto la nostalgia di casa, come ha confessato a Vanity Fair una fonte anonima.

Stando a quanto riportato Harry non si sentirebbe molto a suo agio negli Usa, dove sta faticando ad ambientarsi. Indubbiamente a rendere più difficile questo periodo è stato l'isolamento dovuto all'emergenza coronavirus, che ha impedito al principe anche di tornare solo per una visita nel Regno Unito. Dicendo addio agli impegni di corte e al suo paese oggi il duca ora non ha un lavoro e non ha amici, contrariamente a Meghan che sembra aver ritrovato i suoi affetti e si è nuovamente gettata a capo fitto nel lavoro.

A mancargli più di tutti sono gli amici, ma nonostante la lontananza ha deciso di tenere la testa impegnata e si sta dedicando completamente alla fondazione lanciata con Meghan che si chiama Archewell, dalla parola greca arché, ovvero "origine".

