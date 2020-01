Dopo la "Megxit" i duchi di Sussex Harry e Meghan potrebbero pagarsi la scorta di tasca propria

Nei giorni successivi all'annuncio ufficiale, emergono nuovi dettagli sul futuro del principe Harry e Meghan Markle lontano dalla famiglia reale britannica. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda le spese per la scorta dei duchi di Sussex, che potrebbero emulare Tony Blair.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni si allena con Fedez, ma qualcosa va storto. Incidente in diretta: «Mi viene da sbocc***»

Taylor Mega mostra di nuovo il dito medio: «Non mi avranno mai come mi vogliono loro»

Come scrive il Telegraph, il principe Harry e Meghan Markle potrebbero pagarsi la scorta autonomamente, ma solo nel caso in cui gli affari dei duchi di Sussex dovessero effettivamente andare a gonfie vele. Al momento, come per tutti i membri della famiglia reale britannica, la scorta viene finanziata dai contribuenti britannici. I duchi di Sussex, tuttavia, hanno già annunciato di voler coprire in parte quelle spese, almeno per ciò che riguarda gli impegni non istituzionali, proprio come fece Tony Blair. L'ex premier laburista, infatti, è stato anche un eccellente intermediario per accordi commerciali privati. Un'attività, questa, che gli aveva fruttato milioni di sterline e proprio per questo motivo, Tony Blair aveva deciso di pagare di tasca propria tutte le spese relative agli impegni non istituzionali.

Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA