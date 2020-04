Harry e Meghan contro i tabloid, battaglia in tribunale dopo l'invito al boicottaggio

Ormai è scontro aperto tra i duchi di Sussex e i tabloid britannici. Il principe Harry e Meghan Markle, infatti, dopo aver invitato i cittadini a boicottare la stampa popolare, ora sono pronti a trascinare un noto quotidiano in tribunale.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni posta una story su Instagram, Fedez s'infuria: «Perché l'hai fatto?»

Paolo Bonolis diventa nonno, la figlia Martina è incinta. Lui reagisce così

Un team legale che assiste Meghan, infatti, sta già preparando alcuni documenti per fare causa al Mail on Sunday, l'edizione domenicale del Daily Mail che aveva parlato di «immensi benefit e privilegi grazie ai contribuenti britannici» sulla base di una lettera scritta dalla duchessa di Sussex al padre, Thomas Markle. Come riporta il Telegraph, la prima udienza dovrebbe tenersi venerdì prossimo e i legali di Meghan sarebbero pronti a «fornire una documentazione completa, ma nel rispetto della privacy, che dimostrerà come quel tabloid abbia dichiarato il falso».

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA