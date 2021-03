Principe Filippo operato al cuore: come sta il marito della regina Elisabetta

ll principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta, è stato sottoposto ieri «con successo» a un piccolo intervento cardiaco presso il St Bartholomew's Hospital di Londra. Lo ha reso noto Buckingham Palace facendo riferimento a «una procedura», non a una operazione vera è propria e precisando che Filippo - a cui fu introdotto uno stent nel 2011 - resterà ricoverato per un periodo indeterminato.

«Il Duca di Edimburgo - recita una nota - è stato sottoposto con successo a una procedura al cuore per una preesistente condizione. Sua Altezza Reale resterà in ospedale per terapia, riposo e recupero per un certo numero di giorni».

Il 99enne duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta, è ricoverato in ospedale dal 16 febbraio, a seguito di un malore. Filippo è prima stato in cura al King Edward VIÌs Hospital di Londra e poi trasferito lunedì al St Bartholomew's Hospital.

