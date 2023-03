Il principe, la modella e 875mila euro di regali. Ora la Procura vuole bloccargli i fondi: «Non può gestire il patrimonio»

Il principe, la modella e le liti. La Procura ha chiesto l’interdizione per il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa nella gestione del suo patrimonio. L’istanza è stata avanzata nell’ambito dell’inchiesta dove il nobile, 54 anni, sarebbe stato vittima della influencer Tanya Yashenko, 36 anni, indagata con l’accusa di circonvenzione di incapace perché, secondo l’accusa, avrebbe sottratto 875mila euro sfruttando lo stato di «deficienza psichica» del principe durante la relazione.

Il principe e la modella

Alla base della richiesta, la relazione del consulente nominato dal pm Stefano Pizza, il professore Fabrizio Iecher, secondo il quale il principe è affetto da un disturbo misto della personalità con tratti borderline. Una condizione che avrebbe determinato una grave menomazione della facoltà di discernimento. Di conseguenza, sarebbe necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

L’udienza si terrà ad aprile davanti al giudice tutelare, dove il principe sarà rappresentato dall’avvocato Armando Fergola. La scelta della Procura è l’ultimo, tra i tanti, colpi di scena della storia travagliata tra il principe e la influencer, dove amore e tribunali si sono intrecciati di continuo dal marzo del 2021. Bonanno di Linguaglossa e la Yashenko si conoscono in un locale nel centro di Roma nell’ottobre del 2019. Nei primi mesi, il rapporto va avanti tra momenti d’entusiasmo e difficoltà. Lui la riempie di regali e viaggi, lei lo segue ovunque. Si scambiano 110mila messaggi.





La storia d'amore

Il principe e la modella fra amore, regali costosi, liti e querele Talvolta, sostiene Bonanno di Linguaglossa, la influencer, in Italia da quasi vent’anni, sarebbe arrivata a umiliarlo, offendendolo con parole come barbone, per spingerlo a elargire somme di denaro o regali. In seguito alla denuncia, la Procura indaga la Yashenko e nomina un consulente che esamini le condizioni del principe. Intanto il gip dispone il divieto di avvicinamento della bielorussa a Bonanno di Linguaglossa. Il pm, nel frattempo, chiede l’archiviazione dall’accusa di stalking e lesioni per cui è indagato il principe. Richiesta cui la Yashenko, attraverso l’avvocato Vincenzo Comi, si è opposta. Ora l’ultima puntata dell’infinita telenovela giudiziaria: la richiesta di interdizione del principe da parte della Procura.