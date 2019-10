Guendalina Canessa fa shopping e in un quarto d'ora spende 14mila euro: «Lo faccio per mia figlia»

Molti vip, si sa, hanno le mani bucate: ma non molti sarebbero capaci di spendere soldi con la velocità con lui lo ha fatto lei. Parliamo di Guendalina Canessa, ex gieffina e madre di una figlia, Chloe: Guendalina è stata protagonista due giorni fa di un servizio a Pomeriggio Cinque che ha fatto molto discutere in studio.

La Canessa è stata seguita dalle telecamere del talk di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso, mentre faceva shopping: in un quarto d’ora, è riuscita a spendere quasi 15mila euro, precisamente 14.492 euro. Tutto in vestiti, tra borse scarpe e cappottini: «Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo - le sue parole - Io amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda».

Oltre alle polemiche in studio, lo shopping sfrenato di Guendalina ha fatto discutere anche sui social: «Che schifo è? 14mila euro per un cappotto e due paia di scarpe, vergognati ad ostentare questa ricchessa. Ma chi c***o sei? Fai pena!», scrive un utente sotto uno dei suoi ultimi post di Instagram. «Defollowate subito sta patetica», aggiunge lo stesso. «Sono rimasta sconcertata, 14mila euro io come tanti altri li guadagno in un mese di notti e turni… Per carità ognuno è libero di spendere come vuole, beato chi li ha senza farsi il c**o, però ostentare in questo modo lo trovo poco rispettoso», scrive una donna.

E ancora: «Siete patetiche! Io non tollero che in tv passino questi messaggi. Se spendi quei soldi e per tanti di noi sono assai, non dirlo apertamente. Che insegnamenti dai a tua figlia… ma per favore! Uno schiaffo alla miseria». «Non so come c***o fare per arrivare a fine mese e sto c***o spende 14mila euro in accessori, non è che devi nasconderti la faccia con la giacca, dovresti proprio sparire, vergognati di esistere», scrive Ivan. Ma tra i commenti c’è anche qualcuno che la difende: «Se li spendono - scrive Camilla - è perché li hanno e fanno bene! Quello che fa schifo è che ci sono programmi tipo Pomeriggio5 che sbandierano queste cose».

