Pomeriggio 5, tensioni in studio: «Non conti nulla e tuo marito ha la panza». Barbara D'Urso costretta a intervenire

Volano insulti a Pomeriggio 5 e Barbara D'Urso è costretta a intervenire. Lo scontro in studio è tra Maria Monsè e Patrizia Groppelli, entrambe chiamate come ospiti per commentare la scelta di alcune neo mamme di posare per foto sexy e di condividere sui social tutto quello che riguarda i figli. Tra le due è subito tensione. Groppelli chiama in causa anche la figlia Maria e poi chiede scusa solo alla conduttrice per i termini usati.

Pomeriggio 5, tensioni in studio e Barbara D'Urso è costretta a intervenire

«Tu non conti nulla, oltre a essere un'oca sei anche cretina. Chiedo scusa a te Barbara, questa mi provoca da quando è entrata. E poi lei è tanto attenta al fisico, mentre il marito ha una panza che sembra Babbo Natale», le parole senza filtri della Groppelli. «Io non mi abbasso al tuo livello. L'educazione non la conosci, sei un'arpia», la replica di Maria Monsè.

Pomeriggio 5, il talk sulle mamme

Groppelli ha invece elogiato Karina Cascella, che non nasconde la commozione alla vista delle immagini della figlia Ginevra: «Sei un'ottima madre, hai dovuto rimboccarti le maniche, hai lavorato sodo per crescere questa bambina. All'ennesimo attacco alla Monsè, Barbara è intervenuta spingendo a chiedere scusa. Scuse che sono arrivate soltanto a lei.

