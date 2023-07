Leonardo Maria Del Vecchio pronto a sposare Michelle: la proposta di matrimonio in barca (sei mesi dopo il divorzio)

Dopo 6 mesi dalla fine del suo matimonio con Anna Castellini Baldiserra sposata a St. Tropez nel giugno 2022, Leonardo Maria Del Vecchio ha nuovamente trovato l'amore ed è pronto a risposarsi. Il figlio del patron di Luxottica avrebbe fatto la proposta alla modella americana Jessica Michelle Serfaty che frequenta da qualche mese.

A giugno, i due erano arrivati alla sfilata di LuisaViaRoma e Vogue mano nella mano e si erano pure baciati al photocall ad uso dei fotografi.

Felice e innamorati. Ora con la fidanzata il giovane ha inscenato anche una proposta di nozze con tanto di anello che le è spuntato al dito.

La proposta

Del Vecchio, 28 anni, amministratore delegato di Salmoiraghi e Viganò, e Jessica Michelle Serfaty si frequentano da qualche tempo e in questi giorni hanno trascorso una favolosa vacanza insieme in Costiera Amalfitana, tra hotel mozzafiato, tour in barca il cui noleggio a giornata si aggira attorno ai 30mila euro, e pranzi in ristoranti esclusivi. In uno di questi è arrivata la proposta di matrimonio a cui hanno assistito gli amici presenti: "Mi sposi Jessica?", le ha chiesto porgendo un anello improvvisato a lei che, attonita ed emozionata (secondo i presenti, ndr) ha risposto di sì. I festeggiamenti si sono protratti fino a sera, quando i due futuri sposi sono stati avvistati a Sorrento. Il giorno dopo al dito di Jessica è comparso un vero anello di fidanzamento che confermerebbe la serietà della proposta.