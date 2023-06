Michelle Hunziker e la paura di invecchiare: «Ho investito sulla salute, poi uno rimane gnocco di conseguenza»

Vogliamo e possiamo vivere più a lungo, ma sappiamo preservare al meglio forma e salute? Per invecchiare bene è importante giocare d'anticipo, tant'è che a sottolinearlo è proprio Michelle Hunziker, che nelle sue ultime Instagram stories ha avviato una profonda riflessione sulla «paura di invecchiare». Per favorire un invecchiamento libero da convenzionalismi, la showgirl ha consigliato ai suoi fan cosa può essere utile per migliorare la fase di invecchiamento. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Michelle Hunziker su Instagram

«Stamattina stavo facendo questa riflessione perché molte persone mi chiedono: "Ma tu non hai paura di invecchiare?" - ha raccontato Michelle Hunziker nelle sue Instagram stories -.

A dirla tutta, io non ho paura di invecchiare per me è naturale pensare al passare del tempo e al cambiamento delle cose».

Poi, ha aggiunto: «Io penso che invecchiare sia l'unica maniera per non morire. Invece, la cosa della quale, mi sono sempre "occupata" e non "preoccupata", è "invecchiare in salute". Io dai 33 anni ho iniziato a sentire il desiderio e la voglia di investire sulla mia salute. Vi spiego meglio, a 33 anni per fare un piccolo starnuto mi sono bloccata con la schiena e quindi ho iniziato a lavorare sul posturale incontrando un personal trainer. Da quel momento in poi ho iniziato a lavorare su tutto quello che non andava bene a livello di postura del mio corpo».

«Bisogna fare una riflessione su questo: "invecchiamo in salute", poi uno rimane gnocco di conseguenza. Perché se si è sani si è felici e gnocchi», ha concluso Michelle Hunziker.