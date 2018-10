Fiocco azzurro per Pippa la sorella di Kate ha dato alla luce un maschietto

Fiocco azzurro per Pippa Middleton. All'indomani dell'annuncio di Meghan Markle e Harry, anche loro in attesa del primo figlio, la sorella di Kate Middleton ha dato alla luce un maschietto.LEGGI ANCHE Pippa non rinuncia all'invito, maxi-pancione e tacchi alti non la fermano William e Kate, secondo una dichiarazione diffusa da Kensington Palace si sono detti «entusiasti» per la notizia. Pippa Middleton, 35 anni, ha sposato l'anno scorso l'amministratore di hedge fund James Matthews. Pippa ha partorito alla Lindo Wing, la stessa clinica dove Kate ha dato alla luce i suoi tre figli. Mamma e nascituro stanno bene.