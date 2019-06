Piero Barone de Il Volo, dopo Valentina Allegri, ha un nuovo amore: una 'iena'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo amore perde, dopo la fine della storia d'amore con, la figlia dell'ormai ex allenatore della Juventus. Si tratta di una figura di punta della trasmissione Le Iene.Secondo Chi, infatti, da qualche mesefrequenterebbe, inviata de Le Iene con un passato da modella. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma entrambi avrebbero concluso una storia nello stesso periodo:con Valentina Allegri,con il collega a Le Iene Stefano Corti, che negli ultimi tempi ha iniziato una nuova relazione con la cantante Bianca Atzei, ex fidanzata di Max Biaggi , 28 anni, ha un passato da modella e, dopo aver vinto Miss Parma, aveva anche partecipato a Miss Italia. Dopo aver iniziato a studiare Economia all'università,aveva scelto il mondo dello spettacolo senza laurearsi. Oggi è uno dei volti più noti e amati dal pubblico de Le Iene e, secondo il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, presto i due potrebbero uscire allo scoperto, rivelando pubblicamente la loro storia.