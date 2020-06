Fiocco rosa in arrivo in casa Filippo Magnini e Giorgia Palmas: «Mia principessina, già ti amo»

PESARO - Fiocco rosa in casa Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la primogenita dovrebbe nascere intorno ad agosto. «Non vedo l’ora di conoscerti. Mia principessina, già ti amo», ha scritto lunedì sera Re Magno su Instagram. E, a completare il pensiero, una radiografia della bimba che Giorgia sta facendo crescere nel suo pancione.

LEGGI ANCHE:

Pupo, la confessione: «Ho pensato al suicidio, poi un camion…»

Antonio Zequila contro Lucia Bramieri: «Vive di riflesso a un cognome altisonante…»

Un gesto di amore e tenerezza, che ha svelato ai fans il sesso della creatura. E’ un pullulare di cuori e fiocchi rosa, con qualche “follower” che ipotizza che Mia possa essere proprio il nome che i futuri sposi daranno alla sorellina di Sofia, 11 anni, che vive con la coppia e che ha nell’ex calciatore Davide Bombardini il suo papà. Tanti gli attestati di affetto. Poco prima, i due avevano mostrato il corredino del nascituro, tenendone nascosto il sesso. Nei giorni scorsi Filippo e la Palmas si sono rilassati a Pesaro, in spiaggia e nella villa di Magnini, con tanto di cagnolini e parenti. Tanti progetti anche per SuperPippo, alle prese con le ottime vendite del suo libro “La resistenza dell’acqua”, il suo percorso “Remind”. Magnini – che non ha ancora deciso se tornerà a nuotare in vista delle prossime Olimpiadi - è anche uno dei testimonial d’eccezione della città di Pesaro. I due fidanzati si sposteranno ora in Sardegna, terra natia dell’ex velina, per un’estate di attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA