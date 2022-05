Pechino Express, la dedica commovente di Victoria Cabello a Costantino: lui reagisce così

Per Victoria Cabello Pechino Express ha rappresentato la rinascita dopo un periodo complicato dal punto di vista della salute. Deve tutto questo a Costantino della Gherardesca al quale ha dedicato parole commoventi. Nelle ultime stories del profilo Instagram della conduttrice le immagini della festa Sky post ultima puntata e della proclamazione della vittoria sono corredate dalle parole destinate al conduttore.

«Rivedo queste immagini e mi viene da piangere. Grazie Costa per aver insistito e soprattutto avermi dato l'opportunità di tornare a fare quello che amo nel programma più bello della tv. Ti sarò per sempre grata. I love you», scrive Cabello ringraziando pubblicamente lo zio del suo ex fidanzato Barù. I due sono molto amici e anche il conduttore ha voluto spendere delle parole importanti.

«Grazie a te Victoria per essere un'amica: una persona presente, disinteressata, ma soprattutto che vuole il mio bene», ha risposto Costantino. Victoria ha vinto l'ultima edizione di Pechino insieme al compagno di avventura Paride Vitale. L'ultima puntata andata in onda su Sky giovedì ha avuto buonissimi ascolti.

