Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi il 20 luglio, la cerimonia nel Duomo di Pesaro: sarà un matrimonio da pole position

PESARO - Pecco Bagnaia e la sua Domizia sposi il 20 luglio al Duomo di Pesaro, ora ci sono anche le pubblicazioni di matrimonio. Oramai è tutto pronto per quello che viene già indicato come il matrimonio vip di quest'estate.

Il centauro due volte campione del mondo in MotoGp Pecco Bagnaia, già cittadino onorario di Pesaro, e Domizia Castagnini pronunceranno il fatidico sì il prossimo 20 luglio nel Duomo di via Rossini, per poi spostarsi, insieme a tutti gli invitati, nella splendida location di Villa Imperiale (dove si è sposato Gimbo Tamberi con la sua Chiara Bontempi) per il ricevimento.

Le pubblicazioni

Oggi all'albo pretorio del Comune di Pesaro sono apparse le pubblicazioni di matrimonio della coppia che da cinque anni vive a Pesaro, in zona porto. Il servizio completo nel Corriere Adriatico in edicola venerdì 14 giugno.