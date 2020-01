Paura per la Regina Elisabetta. Cancella un tè all'ultimo minuto. «Sta male...»

Regina Elisabetta, cancella un tè all'ultimo minuto. «Sta male...». La sovrana del Regno Unito ha fatto spaventare i sudditi, preoccupati per la sua salute dopo lo stress degli ultimi giorni. Elisabetta non si sarebbe sentita bene e avrebbe dato forfait all'ultimo minuto al Sandringham Women’s Institute, dove l'attendevano per l'ora del tè.

LEGGI ANCHE:

Luigi Mario Favoloso, Nina Moric lo denuncia: «Percosse e maltrattamenti a lei e al figlio minorenne»

Soleil Sorge e l'addio a Jeremias Rodriguez: «Capitolo chiuso, ci sono vizi che il lupo non perde mai»

Come riporta Vanity Fair, una fonte reale avrebbe affermato che la regina ha cancellato all'ultimo minuto l'appuntamento a causa di «una leggera influenza». Nulla di grave dunque, ma l'età della sovrana (93 anni abbondanti) e lo stress causato dalla Megxit avrebbero preoccupato non poco i sudditi.

La regina Elisabetta ha gestito con il suo proverbiale sangue freddo tutta la vicenda di Meghan e Harry e adesso per lei è tempo di riposare un po'. God save the queen.

Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA