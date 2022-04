Come hanno trascorso la Pasqua i reali? Kate sostituisce la Regina, Charlene di Monaco torna in pubblico

Kate Middleton, Charlene di Monaco e le Famiglie Reali d'Europa hanno trascorso la giornata di Pasqua tra i propri cari e in iniziative benefiche. È stata la prima festività pasquale libera da restrizioni dopo due anni di pandemia. Ne hanno approfittato per farsi vedere in pubblico. Ecco come hanno trascorso la giornata di ieri i Reali.

Kate Middleton a Pasqua

Kate Middleton era impegnata con il marito, il principe William, e i primi due figli, George e Charlotte, a celebrare la ricorrenza, ma senza la Regina Elisabetta. Quindi, occhi puntati tutti su di lei, che ormai ha preso sulle spalle tutti gli impegni pubblici. La sovrana ha rinunciato ad andare a messa alla St.George’s Chapel insieme ai vari membri della famiglia e ha vissuto la cerimonia lontano dai riflettori in una cappella privata del Castello di Windsor. Il tutto per risparmiare le energie e perché il Covid l'ha indebolita e costretta ad aver bisogno di un deambulatore. I Cambridge hanno aperto il corteo ed erano seguiti da dal principe Edoardo con la moglie Sophie di Wessex e i figli James e Louise. Poi c'erano Zara e Mike Tindall con la figlia Mia, Peter Phillips con le figlie ed Eugenia di York. Assenti anche il principe Carlo e Camilla.

Charlene di Monaco a Pasqua

Si è parlato di una nuova fuga della principessa Charlene di Monaco dopo i problemi di salute che l'hanno tenuta lontana a lungo dal principato, dal marito Alberto e dai figli. Sembra però che la famiglia si sia riunita in occasione della Santa Pasqua. Charlene, per la prima volta dopo sei mesi, è tornata a mostrarsi in pubblico. Sui social sono comparse delle foto della principessa con il marito e i gemelli Jacques e Gabriella a messa nella cappella privata di famiglia e in giardino.

I Reali a Pasqua

Letizia e il re di Spagna non sono andati a trascorrere la Pasqua a Palma di Maiorca. Sabato scorso sono stati fotografati in un centro per i rifugiati ucraini a Madrid insieme alle figlie Sofia e Leonor. Pasqua privata per la principessa Vittoria di Svezia, che ha fatto gli auguri ai sudditi attraverso i social. I Reali danesi, invece, il giorno di Pasqua hanno partecipato alla messa nella Cattedrale di Aarus.

