Paris Hilton e il mistero dell'anello “farlocco” da 2 milioni di euro

Si è tornato a parlare di Paris Hilton negli ultimi giorni per via del pericolo corso al suo anello di fidanzamento, regalatole dal promesso sposo Chris Zylka, che come Leggo.it aveva riportato, sembrava esser stato perso all’interno di una discoteca di Parigi.Durante una serata Francia la ricca ereditiera, stando alle cronache, aveva perso e poi ritrovato il dono del suo cavaliere dal valore di 2 milioni di euro. Tanto clamore per nulla, sembra, dato che l’anello sarebbe stato farlocco.Secondo i beninformati infati sarebbe stato di poco valore: “La ragazza – spiega “Novella2000” - era raggiante soprattutto per l'anello dal valore di 2 milioni di euro regalatole dal fidanzato. Già a Parigi, discoteca, lo aveva perso e ritrovato. Amici a lei vicini giurano però che l'anello sia farlocco: si tratterebbe di un diamante sintetico di poco valore”.