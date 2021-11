Paris Hilton ha detto sì al matrimonio: l'abito da sposa che ha scelto è fantastico

Ci ha pensato ed anche parecchio. Adesso c'è la svolta: Paris Hilton ha finalmente detto di sì. La bionda ereditiera 40enne è andata all’altare venture capitalist Carter Reum nella tenuta di Bel Air del nonno, Barron Hilton. Le foto della cerimonia e del ricevimento condivise sul social raccontano la sua felicità. Strepitoso l'abito da sposa firmato da Oscar de la Renta. “Volevo qualcosa che fosse senza tempo, elegante, chic e iconico. Sono così felice”, ha spiegato Paris a Vogue.

Il vestito della Hilton è un vero capolavoro, con collo alto e maniche lunghe e il velo color avorio con fiori pressati ricamati a mano, ha la gonna composta da venti strati di tulle adagiati su una sottoveste in crinolina. Come si legge sull’account dello stilista, per realizzarlo sono state necessarie 1400 ore e il lavoro di otto sarte nell’atelier di New York.

