Paolo Ruffini confessa: «Sto ancora con Diana, ma lei mi ha tradito ed è scappata»

"Diana mi ha tradito, quest'estate è scappata con un altro":confessa in un'intervista a Radio 24 di essere stato quasi mollato dalla compagnaIl comico ha spiegato di aver vissuto una crisi di coppia durata alcuni mesi per poi riaccogliere la fidanzata a braccia aperte."Sto ancora con Diana - dice Ruffini -. Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita., un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie. È una cosa straordinaria. E la mia ex dice che fa l’amore meglio con lui, è più contenta adesso…pensa un po' te".Anche qualche problema di salute è stato al centro dell'intervista. "Sono circonciso - spiega -. L’ho fatto qualche anno fa. Avevo un piccolo problema, un danneggiamento e l’urologo me l’ha consigliato. È più pulito, si evitano tanti problemi. Me lo hanno suggerito e ho accettato di buon grado... Le mutande le cambio una volta al giorno, ma i calzini li tengo anche per 36 ore e vado a dormire con quelli che ho usato durante il giorno. Non me li levo la notte".