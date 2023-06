Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, l'annuncio ufficiale: «Ci siamo separati, ma siamo più uniti che mai»

Hanno smentito per settimane, mesi ormai, ora arriva la conferma: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati. La notizia è a firma Vanity Fair e a voce dei diretti interessati. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati». Si legge. nessun amante o altro e neanche riferimenti a da quanto tempo i due sono separati, solo tanto rispetto e amore per la famiglia. «Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti» dichiarano Bonolis e Bruganelli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finita, il comunicato

«Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente». racconta questo Sonia. E scopriamo che è stata proprio lei a prendere la decisione e per Paolo non è stato facile accetare.

Le prime indiscrezioni

Un ping pong tra la stampa e la coppia, ormai ex coppia, partito prima dall'indiscrezione di Dagopsia a metà aprile.

I rumors che correvano veloci

Video e interviste servite a nulla, i rumors hanno continuato a correre: dopo qualche giorno il settimanale Oggi aveva fatto sapere che i due avevano smentito perché una separazione sarebbe stata complessa soprattutto per “ragioni economiche”. Nel settimanale si leggeva: “I diretti interessati smentiscono con forza ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”. Una descrizione che Bruganelli, via Instagram, respinge con forza. La stessa con la quale, insieme al marito, aveva smentito la notizia di Dagospia. Così l'ex opinionista del Gf Vip, sbotta su Instagram: «Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche».

Le due case separate

Il gossip corre e Sonia cerca di fermarlo a colpi di smentite. Ma le voci relative a un allontanamento partono da lontano, diffuse a partire da una vecchia intervista nella quale Bruganelli aveva raccontato di vivere in una casa diversa da quella in cui risiede il marito. In effetti da mesi le loro scelte di vita, ovvero l'avere entrambi un'altra casa dove poter godere di pace, relax e solitudine, fanno discutere e a poco sono servite le precisazioni con le quali affermavano che andava tutto bene e che anzi l'avere uno spazio tutto loro aiutava la stabilità di coppia. Da quelle due case, tutto è partito, i riflettori sono stati puntati su loro e così Dagospia il 12 aprile 2023 lancia la bomba. Sul sito si leggeva che Bonolis e Bruganelli avrebbero comunicato la fine del loro matrimonio, dopo 25 anni insieme e 3 figli, a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. E anche stavolta il sito di Roberto D'Agostino, come accadde in passato quando aveva annunciato il divorzio prossimo di Ilary Blasi e Francesco Totti rivelatosi poi veritiero, pare ci avesse visto lungo.

Ora confermano, ma quello che tutti si chiedono è perché avevano smentito fortemente. «Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire». Volevano dirlo loro, spiega Paolo: «Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli».

Gli "indizi" social

Unico, forse, scivolone di Sonia Bruganelli un Post su Instagram, prima del video smentita, che la diceva lunga: «Il tempo non sistema le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu». Parole decisamente eloquenti a leggerle oggi. Forse quel viaggio alle maldive in cui hanno fatto quel video-smentita era l'ultimo tentativo per provare a rimettere insieme i pezzi di un matrimonio ormai finito. E l'annuncio, secondo il web era già nell'aria: «Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente». Nessuna menzione, tag o hashtag, ma data la situazione il cinguettio di Sonia di qualche giorno fa, non può che rivolgersi al (l’ormai) ex marito.