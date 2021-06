Paolo Bonolis, l'eterno ragazzo compie 60 anni: ma gli auguri della ex non piacciono a Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis compie 60 anni. Il conduttore, laureato in scienze politiche che da giovane voleva fare il calciatore ma che con ironia oggi ringrazia Dio non averlo fatto, oggi spenge 60 candeline. E lo fa con il sorriso. «Quando qualcosa ti spaventa l'unico modo per rendere quella cosa meno potente è riderci su». E oltre a dirlo Paolo, lo fa anche, è lui l'uomo che da anni tiene incollati alla tv, migliaia di persone con irriverenza e cultura. Al suo fianco, nel lavoro, l'immancabile Luca Laurenti, ma nella vita privata la sua spalla è Sonia, la moglie. Cinque volte papà, Bonolis non si è risparmiato in nulla. Un matrimonio con la psicologa Diane Zoeller dalla quale ha avuto due figli e poi l'amore per Sonia Bruganelli mamma dei suoi altri tre figli. «La famiglia ti toglie la libertà ma ti dà tanto, se ti concentri però su quello che ti dà piuttosto che su quello che ti toglie allora riesci a trarne i benefici», e ci sorride su.

La sua carriera inizia quando aveva 19 anni a 3,2,1... contatto! per poi passare al neonato Bim Bum Bam e dà allora Bonolis non si è mai fermato. Poco dopo arriva Urka, il primo programma che lo vede al fianco di Luca Laurenti. Nel '94 arriva Bulli e Pupe e belli freschi, poi torna in Rai per I cervelloni, Beato tra le donne, Fantastica italiana e Luna Park. Due anni dopo il treno della vita lo riport a Mediasete nel '97 vince il Telegatto come Personaggio dell'anno. Nel '98 arriva la prima ediione di Ciao Darwin e da lì continua il tira e molla tra Rai e Mediaset per conquistarsi Bonolis in squderia. Striscia la notizia, Domeinica In e Sanremo, sono solo alcuni degli altri programmi che lo vedono caposquadra. Con olio di gomito e poco clamore Bonolis si è dedicato totalmente al lavoro riusciando ad ottenere risultati clamorosi. Arrivata da poco la firma del nuovo contratto che lo vedrà legato a Mediaset per altri tre anni.

Oggi a fargli gli auguri ci hanno pensato amici e colleghi. Per l'occasione anche la ex Laura Freddi non si è tirata indietro e anzi ha lasciato il suo messaggio su Novella 2000. La showgirl è stata fidanzata con il conduttore per tre anni negli anni '90, lei aveva 19 anni e lui 30. Attualmente, Laura Freddi, adetta sua, ha un ottimo rapporto sia con Paolo Bonolis che con la moglie Sonia.

"Gli auguro di festeggiare un compleanno speciale, in famiglia, con chi gli vuole bene, in serenità. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa". Se dovesse fargli un regalo punterebbe su "film e libri", ma preferirebbe dargli un buono da spendere in libreria in modo da non rischiare di comprargli un libro già letto o una pellicola già vista: "Paolo è un divoratore, ha letto di tutto e ha visto di tutto". Ma perché è finita? Ecco cosa ha dichiarato Laura Freddi: "Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: ‘Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?'. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…". . L'ironia di Sonia Bruganelli non ha tardato ad arrivare e così in una Ig Stories la Bruganelli scrive: "Ah dai dopo la Freddi si sono ricordati che esiste anche la moglie".

Ma gli auguri sono veramente tanti. Auguri Paolo eterno ragazzo... eravamo giovani in questa foto #sanremo2005 grazie x la tua ironia. Così Antonella Clerici su Twitter.

Anche la Perego gli dà del Peter Pan: Auguri eterno ragazzo, amico di una vita.

E Carlo Conti, la butta a ridere....Buon compleanno Paolone !!! Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 volte 20 anni !!!

