Paola Ferrari a Diletta Leotta: «Sbagliato ricorrere a chirurgia estetica a 20 anni»

di Donatella Aragozzini

Paola Ferrari è tornata a parlare di Diletta Leotta. Dopo averla criticata in un'intervista al settimanale Oggi, dichiarando di considerare «diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B» e aggiungendo che «forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà...», la giornalista Rai ha ripreso il discorso oggi pomeriggio a Storie italiane, su Rai1. Ospite di Eleonora Daniele, la Ferrari ha precisato di trovare la collega «molto bella, brava e preparata», chiarendo: «A una domanda in cui mi si è chiesto se mia figlia potesse assomigliare o aspirare ad essere come Diletta Leotta ho detto “no” perché sono contraria. Dal mio punto di vista è sbagliato che una ragazza a vent'anni, per essere bella, ricorra alla chirurgia estetica, non per correggere un difetto, ma per rendersi più appetibile dal punto di vista sensuale ed erotico: io non concordo con questa scelta».



«Attenzione, ogni donna è libera di fare quello che gli pare – ha poi sottolineato – Io sono una vecchia babbiona, penso che la giornalista sportiva debba ancora andare sui campi. A me piacciono le donne che si impegnano, dalle casalinghe alle madri, alle inviate se parliamo di calcio. A volte per tante persone è facile, è più veloce. Beate loro, io non sono invidiosa di nessuno ma ai miei figli, e a mia figlia, insegno il sacrificio e l’impegno. Alla Leotta non ho niente da dire: brava, continua così, sei bella e fortunata. Però alle ragazze dico che le scelte della vita e i risultati si ottengono con il sacrificio e l’impegno». Per la cronaca, Diletta aveva già replicato a queste critiche ieri ai microfoni di Striscia la notizia: raggiunta da Valerio Staffelli, che le ha consegnato il Tapiro d'oro, la conduttrice di Sky ha commentato: «Non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei invece mi segue tanto e parla spesso di me. Mi fa piacere». E alla domanda del “tapiroforo” se sia davvero rifatta, ha risposto: «Ma non è vero!».

