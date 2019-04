Paola Caruso ha trovato il padre: «Ora so chi è ma lo dirò solo alla D'Urso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Caruso ha scoperto dopo 34 anni chi è il suo padre biologico. La showgirl, adottata da bambina, ha ritrovato grazie a Barbara D'Urso e le sue trasmissioni la "vera" madre, e ora ha annunciato di essere a conoscenza anche dell'identità dell'uomo di cui Imma, questo il nome della mamma, si era innamorata ma che non aveva mai saputo della sua gravidanza.L’annuncio è arrivato in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato di esser riuscita a risalire anche a lui: si tratta di un ex calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra il 1984 e il 1985. «So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni», ha dettoal Corriere.Sin da quando Imma, la madre biologica disi è fatta avanti ipotizzando che fosse proprio lei quella bambina portatale via con l'inganno, sui social e tra i fan delle trasmissioni di Barbara D'Urso è partita la caccia al padre. La donna, infatti, ha detto che si tratta di un ex calciatore del Catanzaro trasferitosi proprio quando lei ha scoperto di essere incinta.I nomi più gettonati sono Giuseppe Lorenzo, ex bomber del Catanzaro che si è trasferito nella Sampdoria nel ’85 (anno in cui è nata la Caruso) e Giorgio Boscolo, centrocampista, che lasciò la Calabria nell’estate del 1984 per trasferirsi all’Asti.