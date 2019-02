Paola Caruso a Domenica Live, emozione per la lettera della madre naturale

di Valeria Arnaldi

,a, evidentemente emozionata, ascolta il testo della lettera di una donna che dice di essere la sua madre naturale.A scrivere alla trasmissione, in realtà, è la figlia della donna che racconta la storia della famiglia: la presunta madre naturale di Paola Caruso avrebbe avuto una bambina ma poi sua madre, contraria a quella gravidanza, le avrebbe fatto dire dai medici che era morta.Paola Caruso si commuove: «Non voglio illudermi, ma se fosse mia madre avrei anche una sorellastra, quindi».La donna sta cercando prove della sua storia. In ospedale però avrebbero perso tutti i documenti.specifica che la donna non vuole soldi, né visibilità.Paola Caruso, prima di decidere se incontrare la donna, vuole parlare con la madre, ossia la donna che l’ha cresciuta, afferma però che sarebbe ben felice di fare il test del Dna.