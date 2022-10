Paola Barale: «Non cerco più l'amore, ma mi diverto: pensate che una donna non fidanzata non trombi più?»

Paola Barale quasi a luci rosse. La showgirl, in queste settimane impegnata con Ballando con le stelle, si è confidata in un'intervista al quotidiano Il Messaggero, in cui a cuore aperto ha raccontato di essere stata tradita e di non cercare più l'amore, a 55 anni, ma solo divertimento. «Sono una libera professionista di 55 anni, nata a Fossano (Cuneo), paese di 25 mila anime dove c’è ancora la mia famiglia», esordisce Paola.

«Non credo nell'amore, ma mi diverto»

«Il mio lavoro? Faccio un po' di teatro, tv e danza - dice, ridendo - insomma, una cialtrona. Fortunatissima». Da Fossano, lei non si sarebbe mai spostata: «Mia sorella sognava Milano, poi si è sposata, ha fatto due figli ed è rimasta: io invece volevo fare l'insegnante di ginnastica e passare tempo con i bambini, che mi sono sempre piaciuti». Ma non ha avuto figli: «Sono impegnativi, non me la sono sentita: ero apprensiva con i cani, figuriamoci con i figli. E poi non ho mai avuto al mio fianco persone rassicuranti: ho fatto bene a rinunciare, non sono pentita».

Sulla sua partecipazione a Ballando, dopo tanti rifiuti: «Non so ballare e avevo rifiutato per non sentirmi inadeguata. Milly Carlucci, però, ha continuato a invitarmi e quest’anno ho detto di sì perché dopo il lockdown volevo una spinta per ripartire». «Tutto questo - continua - mi fa sentire giovane e leggera». Poi, nel parlare dei suoi punti di forza, fa una confessione: «Dopo essere stata tanto tradita ho capito che queste per me sono le cose più importanti», dice. Adesso, aggiunge, «non ho più bisogno di avere qualcuno vicino. Prima dopo mezza giornata da sola andavo in tilt. Ora sono serena così».

Sulle sue confessioni hot a Francesca Fagnani (in cui raccontò serenamente che «mi piace il fallo»): «Credo di essere l’unica eterosessuale al mondo ad aver fatto coming out per dire che mi piacciono gli uomini e non le donne, come si dice da anni. Comunque nessuno ci crede e a questo punto me ne frego». «Sono sola - aggiunge - E mi organizzo, ovviamente. Come dice la mia amica Eva Robin’s, in attesa dell’uomo giusto mi diverto con quelli sbagliati. Io aggiungo solo che quello giusto non lo cerco».

E l'amore? «Non ci credo più. Però mi diverto: davvero la gente pensa che una donna non fidanzata non trombi? Io non ho appeso il cappello al chiodo». Per rimorchiare, però, non usa le app di incontri come Tinder: «Mi piace frequentare come ai vecchi tempi. Per i giovani è normale, ma io così non ce la faccio. Portarmi a casa uno che non conosco mi spaventa. E poi amo essere corteggiata, per questo forse sono single». Qualcuno però, intimidito da lei, fa cilecca: «Qualche episodio di ansia da prestazione c’è stato, ma poca roba. Può succedere, è anche divertente. Se dura poco...».