Pamela Prati a “Verissimo” ma Silvia Toffanin dice no: cachet troppo alto

Nonostante si sia trovata la soluzione del caso, si continua a parlare del mistero che per tre mesi ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori italiani, quello delle nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone. La Prati dovrebbe essere ospite a “Verissimo” nella nuova stagione, ma sembra che per ora tutto sia bloccato per volere della conduttrice Silvia Toffanin.Dopo la mancata partecipazione a “Live non è la D’Urso”, sembra che la Prati fosse in attesa del diritto di replica, concesso appunto per dopo le vacanze, nel mese di settembre. Il programma prescelto era “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, ma secondo le Giuseppe Candela per il sito “Dagospia” (primo a indagare sul caso) sarebbe proprio la conduttrice a opporsi per le alte richieste: “Settembre è arrivato – si legge sul sito - e le trattative tra le parti sono riprese.Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto "no grazie". La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo".