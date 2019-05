Pamela Prati in lacrime: «Sono vittima di Donna Pamela ed Eliana Michelazzo»

di Emiliana Costa

ha confessato chenon esiste. L'ex volto del Bagaglino viene accolta da Silvia Toffanin in uno studio vuoto. Il pubblico è stato fatto uscire, «perché - spiega la conduttrice - Pamela è molto provata».», dice Pamela Prati a Silvia Toffanin. «A me è stata proposta la fiaba che ho sempre desiderato. Non ci posso credere che non c'è, spero ancora che ci sia da qualche parte. Ma ho capito che non esiste. Io ho paura, perché non so chi c'è dietro questa situazione».E continua: «Andando al ristorante di Donna Pamela, lei mi ha proposto di conoscere Mark Caltagirone. Ci siamo seguiti su Instagram e piano piano ci siamo legati.Lui diceva di avere il bambino Sebastian in affido. Non l'ho mai sentito, perché mi diceva che in Siria non c'era la linea. Mi dice che era molto riservato. Poi inizia a raccontarmi tragedie. Mi aveva detto che era caduto ed era stato in ospedale. Ogn volta che volevo vederlo, succedeva una tragedia.».Sul matrimonio: «Lui mi diceva che ero la donna della mia vita. E mi disse che lo avrei incontrato il giorno del matrimonio.».E ancora: «Ho sempre avuto paura dei social. Trovarmi oggi per aver creduto a una favola, mi distrugge. Come si può raggirare una persona fino a questo punto? Perché? Io sono stata isolata piano piano da lui. Era gelosissimo. Sono stata allontanata dalla mia famiglia. Nessuno aveva più notizie.Se litigavo con lui, litigavo anche con loro. E viceversa. Mi hanno fatto capire che quella era la mia vera famiglia. Mi dicevano che ero sbagliata, che dovevo avere un'immagine diversa. Mi hanno isolato dal mondo. Il giorno del mio compleanno mi hanno detto che sarei diventata presidente onoraria».E sull'inchiesta di Dagospia: «Eliana e Donna Pamela mi dicevano di andare avanti e di credere nell'amore di Mark Caltagirone. La voce che ha chiamato Barbara D'Urso non so chi sia. Non ho mai sentito la sua voce. Io ho paura di chi c'è dietro.Io ho capito in questi giorni che Mark Caltagirone non esiste, quando mi sono accorta che le foto erano di un'altra persona. Ho presentato loro Michela Miconi. Secondo me dietro ci sono Donna Pamela ed Eliana. E forse sono d'accordo nella confessione di Eliana. La cosa più dolorosa è stato mentire alla mia famiglia. Eliana dice che io ho parlato dei bambini. Ma è stata lei a farmi avere i disegni da Barbara D'Urso. Ci sono più persone dietro».Sul bambino: «Io non ho mai voluto parlare dei minori. La bambina non l'ho mai visto. Ho fatto un tatuaggio per lui, una frase che mi aveva mandato 'mettimi come sigillo sul tuo cuore'. Io sono stata plagiata. A loro dava fastidio che dicessero che ero palgiata ed Eliana mi ha fatto fare la storia orrenda su Instagram».E continua: «Ho paura, mi sentivo fragile. Ti guardavo (dice a Silvia Toffanin) per chiederti aiuto. Ma tu eri così aggressiva. Non sapevo che Eliana avesse preteso di esser in studio. Ho detto a Donna Pamela che Mark Caltagirone non esiste e lei continuava a ripetere che esiste. Io le ho detto 'Smettila'. Non ho più ricevuti messaggi da Mark Caltagirone. Se uscivo dovevo giustificare ogni cosa, mi controllavano il telefono.Io non ho detto bugie, ho difeso un amore in cui credevo. Sto male. Il matrimonio è stato organizzato a tutti gli effetti. Una persona mi ha detto che ha sentito dire a Eliana e Pamela Perricciolo 'Questa si pensa che le organizziamo il matrimonio'. Ho creduto in una favola, sono una stupida. Ho rivisto la mia famiglia e i miei amici. Questa è la cura migliore».Sulla questione del presunto attacco con l'acido: «Stavo dormendo, ho sentito dei rumori, ho trovato una bottiglia con un biglietto con delle minacce. Ho chiamato subito la polizia e ho fatto la denuncia. E sui debiti, non è vero che ho problemi economici. Non ho percepito un euro. Non è vero che ho il vizio del gioco, smentirà il mio avvocato. Io sono pensionata dallo scorso anno e non ho debiti di gioco. Non so se sono vittima di una truffa o in una setta. Devo ringraziare Dagospia per avermi fatto uscire dal tunnel.Mi dispiace umanamente per il ricovero di Pamela Perricciolo, ma non so se andrò in ospedale».