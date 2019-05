Pamela Prati, il giallo del matrimonio continua: l'avvocato all'attacco

di Simone Pierini

Live non è la D'Urso

continua.. Nel mirino dell'avvocato Irene Della Rocca c'è Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati. Il litigio di sabato scorso aha portato altri strascichi sulla vicenda ed è arrivato anche un presunto esposto alla Procura della Repubblica. E questa sera la showgirl torna in tv nel salotto diL'accusa della Della Rocca è quindi rivolta direttamente all'agente Eliana Michelazzo e alla collega Pamela Perricciolo. Il motivo lo ha spiegato lei stessa sulle pagine del settimanale Nuovo.: Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, agenti della Prati - dichiara l'avvocato al settimanale - che si sarebbero spacciate per me per confermare l’esistenza di Mark Caltagirone con gli autori di una trasmissione televisiva».Questa: «Tempo fa un autore di una nota trasmissione televisiva mi ha chiamato dicendo ‘Avvocato, come ci siamo detti ieri al telefono…‘- spiega - Ho chiamato la Perricciolo immediatamente: ero nera di rabbia perché quell’autore mi aveva proprio detto di aver parlato con la Michelazzo e poi con l’avvocato della Prati, che sono io, ma non ero lì con loro durante quella telefonata. Quindi, poiché erano tutte e tre insieme potrebbe essere stata la Perricciolo a parlare fingendosi me».Pamela Perricciolo avrebbe però smentito tutto. Secondo l'agente l’autore televisivo aveva parlato con un altro avvocato di Pamela Prati, di nome Ciabattini. Ma anche questa dichiarazione è stata messa in dubbio. «Quando ho chiesto informazioni si sono difese dicendomi ‘Non sei l’unico avvocato della Prati, l’autore ha parlato con l’avvocato Ciabattini‘ - dice ancora l'avvocato Della Rocca -, non sa neanche chi siano Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo».Intervenuto questa mattina a, afferma di non credere alla versione di Pamela Prati e aggiunge:. Poi, tornando al presunto attacco con l'acido subito dalla showgirl, si chiede: «Ma perchè non hanno denunciato? Mi verrebbe da dire dall’altare al tribunale perchè questa vicenda si sta ingigantendo. E mi sembra anche una commedia che non fa più ridere».Alla domanda della conduttrice Eleonara Daniele suSignoretti risponde: «È quello che ci chiediamo tutti, come ne uscirà - dice -Bisognerà trovare un modo perchè lei ne possa uscire ma diventa ogni giorno più difficile. Io posso dire che è stata una cosa sfuggita di mano a qualcuno. C’è però da dire che dal punto di vista mediatico funziona perchè ovunque io vada, mi chiedono notizie».