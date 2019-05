Pamela Prati, parla la sorella: «Non sta bene e l'avete tartassata paurosamente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra colpi di scena e dichiarazioni continua il giallo deldie il promesso sposo, il fantomatico imprenditore Marco, per gli amici Mark,. Dall’annuncio dato in tv sulle prossime nozze sono cominciate le “indagini” e immediatamente le cose hanno cominciato a non quadrare. Del matrimonio, dei figli in affido, della nuova vita a Miami e sopratutto di Mark non c’è traccia e ora sul caso è stata interpellata ladella showgirl, Maria Pireddu.La situazione per lei sembra essere chiara: “Mia sorella – ha fatto sapere a Giuseppe Candela per "Dagospia", sito che per primo ha cominciato ad indagare - si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po' ovunque. Mia sorella non sta bene e l'avete tartassata paurosamente”.Naturalmente un po’ restia a rispondere, non ha chiarito se conosce o meno il futuro sposo di Pamela, l’ormai famoso Mark: “Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.