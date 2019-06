Marisa Laurito come Pamela Prati: «Anch'io mi sposai per finta»

Pamela Prati

Il caso del finto matrimonio dicol fantomatico Mark Caltagirone continua a far discutere. Ancheha voluto dire la sua, confessando un aneddoto della sua gioventù. La popolare conduttrice televisiva napoletana, infatti, ha spiegato: «Non mi interessa del privato die della vicenda non ho capito quasi nulla, ma anche io, da ragazza, mi sposai per finta, anche se per motivi diversi».Intervistata da Oggi,ha voluto ricordare un episodio di quando era ancora giovane e pressoché sconosciuta al grande pubblico. «A differenza di, il mio finto matrimonio non fu una trovata pubblicitaria frutto della fantasia di qualche agente, ma una vera e propria scelta» - spiega, riportata da TvZap - «Lo feci per mio padre: convivevo con un ragazzo e lui questo non lo sopportava. Era molto severo. Allora in famiglia inscenammo per gioco un finto matrimonio per metterlo tranquillo. Venne a saperlo dopo anni»., poi, ha raccontato a grandi linee la sua tormentata vita sentimentale. A cominciare dal matrimonio-lampo con l'ex calciatore Franco Cordova: «Durò tre mesi. Lui era gelosissimo, voleva segregarmi ai fornelli. Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio». Oggiè di nuovo felice, da molto tempo, ma vive una relazione decisamente insolita: «Da tanti anni sto con Giampiero Pedrini, un ex imprenditore. Lui è di Brescia e vive nella sua città, io a Roma. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria: forse in futuro vivremo anche insieme».