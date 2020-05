Pamela Prati contro gli hater: «Logorati dall'odio, hanno toccato il fondo»

L’ennesimo hater la insulta e Pamela Prati risponde direttamente dal suo account Instagram. La showgirl, da poco tornata in tv per parlare, a un anno di distanza, dall’ormai famosi caso del matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone, con un post ha detto la sua riguardo all’aggressività sui social.

Pamela infatti, riportando l’augurio di una malattia da parte di un suo follower, ha scritto: “Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall'odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero nè pensare nè augurare a nessuno”.

Nessuno merita un trattamento del genere e, nel suo caso, se ha commesso degli errori ha chiesto scusa: “Lo so che in tante ricevono messaggi del genere ma mi chiedo per quale motivo dobbiamo subire una cosa del genere. Perché? Nessuno merita questo... io ho fatto degli errori, ho chiesto scusa, ma con questo si è toccato davvero il fondo. Nessuno, e sottolineo NESSUNO dovrebbe ricevere messaggi del genere”.

