Pamela Prati in fuga dal paparazzo, ritorno a casa scortata dalla manager

Dopo il clamore per l’annunciato e poi rimandato (a data da destinarsi) matrimonio con l’imprenditore Marco (o Mark per gli amici) Caltagirone,torna nella sua casa romana scortata dalla manager ed ex protagonista di “Uomini e donne”Le nozze della Prati sono ormai l’argomento principe del gossip e per il caso si sono mobilitate tv, giornali e siti. Pamela ha annunciato le sue nozze col suo fidanzato, che tuttora nessuno ha mai visto di persona, e dopo i primi dubbi del sito Dagospia i media hanno praticamente aperto un’indagine a riguardo scoprendo, grazie a diverse testimonianze, molte contraddizione e una sola certezza, che le nozze del secolo previste per l’8 maggio sono state rimandate a data ignota.Intanto sembra che la Prati, dopo l'ospitata a "Verissimo" tornerà a spiegare le sue ragioni a “Live - Non è la D'Urso" e intanto si nasconde dei paparazzi di “Diva e donna” al suo ritorno a casa scortata dalla manager Eliana che allontana velocemente fotografo e curiosi.