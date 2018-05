Pamela Prati, doccia hot in spiaggia a quasi 60 anni: il web impazzisce

Una bellezza senza tempo la sua. A quasi 60 anni la showgirl di origine sarda,i, si mostra in un post su Instagram mentre fa una doccia in spiaggia. Una pioggia di like, per un fisico scolpito, che affronta senza paura la prova bikini. Pamela Prati, indossa due pezzi entrambi bianchi, con sopra un copricostume dello stesso colore, mostrando un corpo invidiabile. Ed i commenti su Instagram fioccano. Bellissima, stupenda, quando torni in tv. La showgirl, che negli anni Novanta era la star del popolarissimo Bagaglino, sembra incredibile da credere, ma compirà 60 anni il prossimo 26 novembre.L'estate scorsa la sua bellezza senza tempo aveva attirato l'attenzione persino del diffuso tabloid inglese Daily Mail, che in un articolo scriveva “Un’attrice italiana regolarmente scambiata per una ventenne, sostiene che cibo sano e esercizio fisico siano il segreto del suo aspetto giovanile (ma riesci a indovinare quanti anni ha davvero?)”. D'altronde Pamela Prati ha sempre dichiarato di svolgere costantemente attività fisica ed una dieta equilibrata che predilige carni bianche, pasta senza glutine ed acqua a volontà.