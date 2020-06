Pamela Camassa è incinta? Una foto social svela la verità

Pamela Camassa non è incinta. La smentita arriva dalla diretta interessata che, dopo le numerose voci a riguardo su una sua gravidanza, ha pubblicato uno scatto sul social per fugare ogni sospetto. Secondo il gossip infatti Pamela era in attesa del suo primo figlio e avrebbe dato l’annuncio lo storico compagno Filippo Bisciglia durante la conduzione di “Temptation Island”.

Per tutta risposta invece la Camassa ha condiviso un post in cui appare in forma come al solito, col suo fisico asciutto e molto lontano dalle forme morbide di una futura mamma, tanto che anche i follower commentano che la sua è “Una pancia molto lontana dall’essere “sospetta”…”.

Filippo dal canto suo aveva già detto la sua attraverso le stories di Instagram: “Mentre stavo pitturando il balcone – ha raccontato - sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi, a partire da amici giornalisti. Auguri, complimenti, stai diventando papà. Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere, ma smentisco questa cosa purtroppo. Chissà, magari in futuro, ma per ora non è così”.

