Pago e Serena Enardu, c'è speranza: «La mia storia personale dice che se chiudo una relazione poi se ne può riparlare»

Pago e Serena Enardu, la storia potrebbe non essere finita. A dare una speranza proprio il cantante che in un’intervista ha fatto sapere di essere abituato, nonostante la fine di una storia, a dare della opportunità per “parlarne”. Pago e Serena si erano lasciati alla fine di Temptation Island, rifidanzati durante il Grande Fratello Vip per poi dirsi addio, o forse arrivederci, durante il lockdown da coronavirus.

L’addio però sembra appunto non essere definitivo: “La mia storia personale – ha spiegato ai microfoni della trasmissione “I Lunatici” sulle frequenze di Radio2 - dice che quando chiudo una relazione poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani”.

Con la Trevisan i rapporti sono più che buoni: “Abbiamo capito che bisogna stare tranquilli, anche se all’inizio abbiamo avuto problemi. Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c’è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti”.

Insomma, sembrano esserci ancora speranze per Serena anche se c’è da dire che le fan non si danno per vinte: “Proposte, video. Mi mandano delle robe osé, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. E altro…”.

