Pago perdona Serena Enardu: «Il problema non è quello, ma ritrovare la fiducia»

Pago e Serena Enardu si sono lasciati e il cantante torna sui motivi della separazione. Sebbene l’addio sia stato repentino, Pago fa capire che potrebbe perdonare la sua ex spiegando anche i motivi dell’improvvisa crisi, scoppiata dopo che hanno trascorso insieme la quarantena da coronavirus.

La quarantena non è stata semplice da affrontare: “Stare insieme 24 ore su 24 non è facile – ha confessato a “Oggi” in un’intervista - Prima che io prendessi in mano il suo telefono, l’11 maggio scorso, eravamo già in crisi (….) Lei mi aveva dato questa versione: “Ho avuto un flirt con Alessandro (Graziani, il tentatore di Temptation Island vip) ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito. Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore. Poi in quarantena sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena”.



Nonostante tutto però potrebbe perdonarla. Anche se il vero proprietà da affrontare nella coppia non sembra essere quello: “Perdonarla? Chi può dirlo! Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.



