Meghan, il padre Thomas Markle all'attacco: «Non è la ragazza che ho cresciuto»

«Non so cosa stanno facendo, e credo non lo sappiano nemmeno loro, ma questa situazione è ridicola e faccio fatica a riconoscere mia figlia». Sono parole durissime quelle usate da Thomas Markle, il padre di Meghan, in riferimento a quella che i tabloid hanno già ribattezzato 'Megxit', la travagliata 'uscita' dalla famiglia reale dell'ex attrice e del marito, il principe Harry.

LEGGI ANCHE:

Rivelazione in diretta al Grande Fratello Vip 2020: Elisa De Panicis fidanzata con Theo Hernandez

Samantha De Grenet choc a Vieni da Me: «Ho lottato contro una malattia, mi sono operata»

Da diverso tempo, ormai, Thomas Markle continua a lanciare messaggi d'accusa nei confronti della figlia, avuta dall'ex compagna Doria Ragland: l'uomo sostiene di essere stato abbandonato e di aver tentato invano di ricucire ogni rapporto, anche per conoscere il suo nipote, Archie. Questa volta, però, il papà di Meghan Markle ha usato parole ancora più velenose: «Non sono mai stato tanto deluso da lei».

Il Daily Mail riporta in anteprima le dichiarazioni di Thomas Markle ad un programma televisivo britannico. «Lei e Harry stanno distruggendo la famiglia reale britannica, un'istituzione gloriosa che ora viene trattata come fosse un discount con la corona. Il loro comportamento è vergognoso, stanno smarrendo le loro stesse anime» - le parole del papà di Meghan - «Non so cosa stiano cercando di fare, forse non lo sanno neanche loro, ma una cosa è certa: non è questa la ragazza che ho cresciuto. Meghan e Harry, col matrimonio, hanno preso un impegno con la famiglia reale ed è stupido non mantenerlo».

Thomas Markle, che ha sempre ammesso di non capire il comportamento della figlia Meghan, questa volta si dice ancora più incredulo: «Ha realizzato il sogno di ogni ragazza: diventare principessa. Ora sta buttando tutto all'aria per i soldi, non posso dire altro, forse non si è accontentata di tre milioni di sterline e una casa con 26 stanze».

Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA