Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala: «Sono bisessuale». La confessione hot

La sua confessione non è passata inosservata, anche perché ha oltre 5 milioni di followers su Instagram: parliamo di Oriana Sabatini, la fidanzata dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, molto nota in Argentina perché attrice e cantante di successo. Sul suo profilo social, durante il giochino del ‘vero o falso’, Oriana si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala (foto da Instagram)

Nelle stories tra le domande che i followers gli hanno fatto ne è spuntata una particolare: «Sei bisessuale?». E lei alla domanda risponde con sincerità: «La verità? Se proprio devo mettermi un’etichetta, direi di sì». Già in passato la Sabatini, in un’intervista ad una radio sudamericana, aveva detto di non avere «pregiudizi» dal punto di vista sessuale: «Non c’è niente di più bello che essere liberi. Non so se sono lesbica o bisessuale, non ho pregiudizi».

